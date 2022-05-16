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17 минут назад

Мишустин: кабмин упростит ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании, что будет упрощен ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов, сообщает ТАСС.

Мишустин: кабмин упростит ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов
Фото: AppleApple

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. <...> Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства», — сказал он.

По мнению премьера, такое решение «облегчит импорт техники» и позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка.

«Еще одна мера касается системообразующих организаций — для них смягчим таможенный контроль при ввозе тех средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники», — рассказал премьер Мишустин.

Как объяснили в пресс-службе кабмина, новое постановление правительства, помимо компьютеров, коснется также микросхем и раций.

Отраслевые ассоциации, добавили там, получат временное право на оформление разрешительных документов, и для этого они должны будут обращаться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта в РФ.

Наука и техника,Михаил Мишустин,ФСБ,Минпромторг,
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