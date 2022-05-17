iPhone уже начали использовать в качестве платёжных терминалов

В феврале Apple анонсировала новую систему под названием Tap to Pay, которая позволяет физическим лицам принимать бесконтактные платежи, используя только свой iPhone в качестве платёжного терминала. Эта функция уже применяется в парке Apple.

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Когда Tap to Pay активна, покупателю просто нужно приложить свой смартфон с NFC или банковскую карту к верхней части принимающего телефона. Так произойдёт бесконтактная транзакция.

Магазины Apple уже тестируют эту функцию в Apple Park Visitor Center. Новая функция приёма бесконтактных платежей не требует дополнительного оборудования. Всё, что нужно, это устройство iPhone XS или более новое.