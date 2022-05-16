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18 минут назад

В России упростили ввоз компьютеров и микросхем

Секрет Фирмыиещё 7

Правительство России решило упростить правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации временно наделят отраслевые ассоциации. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые нужны для промышленного производства электронного оборудования и техники. По словам премьера, оба нововведения обеспечат потребности внутреннего рынка, а также позволят избежать сбоев и остановок производств.

Ещё кабмин обнулил ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для инвестпроектов. Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырьё и материалы, которые будут использоваться в крупных инвестпроектах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин.

Популярный планшет и телефон Apple перестанут обновлять

Прежде всего это коснётся проектов в сферах:

  • сельское хозяйство,
  • обрабатывающая промышленность,
  • строительство,
  • транспортная отрасль,
  • IT-сфера.

Как указал Мишустин, это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

Ранее Минпромторг опубликовал перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия производителей. Среди 50 указанных категорий есть как коды для типа товаров, так и конкретные фирмы с перечислением исключений.

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