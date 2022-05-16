Российская альтернатива Google Play подверглась DDoS-атаке

Не успела российская замена магазина Google Play выйти, как она тут же столкнулась с проблемой. Разработчики проекта заявили о том, что их продукт подвергся сильнейшей DDoS-атаке.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Первыми проблему заметили пользователи. В кратчайшие сроки о ней также объявили в официальном Telegram-канале NashStore представители магазина:

Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справится с этой проблемой. NashStore

При этом стоит также отметить, что при попытке скачать официальный APK-файл приложения, пользователей перебрасывает на Облако Mail.ru. Именно оттуда предлагается скачать всё необходимое.