«Роскосмос» готов к национализации иностранных производств

После того, как мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бывший завод «Рено» останется на балансе Москвы, и на нем будет запущено производство автомобилей и электромобилей под историческим брендом «Москвич», генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале:
«Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения».