«Роскосмос» готов к национализации иностранных производств

После того, как мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бывший завод «Рено» останется на балансе Москвы, и на нем будет запущено производство автомобилей и электромобилей под историческим брендом «Москвич», генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале: