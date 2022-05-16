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1 час назад

«Роскосмос» готов к национализации иностранных производств

Naked-Science.ruиещё 5

После того, как мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бывший завод «Рено» останется на балансе Москвы, и на нем будет запущено производство автомобилей и электромобилей под историческим брендом «Москвич», генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале:

«Роскосмос» готов к национализации иностранных производств
Фото: Виталий БелоусовВиталий Белоусов

«Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения».

Наука и техника,Технологии,Дмитрий Рогозин,Сергей Собянин,Роскосмос,
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