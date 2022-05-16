Названа причина, делающая COVID более смертельным

Сообщается, что специалисты пришли к такому выводу, изучив образцы РНК пациентов, инфицированных 14 различными линиями SARS-CoV-2. Они установили, что мутации в "импортированных" линиях коронавирусной инфекции чаще приводят к летальному исходу. Как рассказал изданию руководитель исследования, заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов, всего коллектив ученых выявил 389 вариантов мутаций в РНК SARS-CoV-2.

Причем 139 изменений было в образцах пациентов, которые скончались, указал он. Оказалось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями COVID-19. Пять из них имели российское происхождение. Это значит, что такие линии были впервые выявлены в РФ. Остальные девять оказались нероссийского происхождения, то есть носители "завезли" их из других стран. Ученые пришли к выводу, что мутации в линиях SARS-CoV-2 нероссийского происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе. По словам Глотова, это произошло из-за того, что мутации "отечественного" варианта коронавируса, вероятно, стали более привычными для населения.