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31 минуту назад

Ученые выяснили, что мутации из-за рубежа могут повысить смертность от коронавируса

Газета.Ru

Ученые из Санкт-Петербурга изучили связь между мутациями коронавируса и тем, насколько тяжело люди болеют COVID-19, пишут "Известия".

Названа причина, делающая COVID более смертельным
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сообщается, что специалисты пришли к такому выводу, изучив образцы РНК пациентов, инфицированных 14 различными линиями SARS-CoV-2. Они установили, что мутации в "импортированных" линиях коронавирусной инфекции чаще приводят к летальному исходу. Как рассказал изданию руководитель исследования, заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов, всего коллектив ученых выявил 389 вариантов мутаций в РНК SARS-CoV-2.

Причем 139 изменений было в образцах пациентов, которые скончались, указал он. Оказалось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями COVID-19. Пять из них имели российское происхождение. Это значит, что такие линии были впервые выявлены в РФ. Остальные девять оказались нероссийского происхождения, то есть носители "завезли" их из других стран. Ученые пришли к выводу, что мутации в линиях SARS-CoV-2 нероссийского происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе. По словам Глотова, это произошло из-за того, что мутации "отечественного" варианта коронавируса, вероятно, стали более привычными для населения.

Другой причиной является то, что зараженные люди могли привезти более агрессивный вариант из-за рубежа. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн заявил, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,ФМБА России,
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