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1 час назад

Фитнес-часы и Apple Watch оказались бесполезны для подсчёта калорий

Ferra.ru

Недавно исследователи попытались оценить полезность смарт-трекеров для отслеживания расхода энергии и частоты сердечных сокращений. Команда Stronger by Science представила результаты в виде простой таблицы. С её помощью можно оценить точность, стабильность и надёжность каждого устройства.

Названа самая бесполезная функция фитнес-часов, в том числе и Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты показали, что все устройства, в том числе Apple Watch, довольно плохо отслеживали расход калорий почти во всех видах деятельности. Среднее отклонение от фактических ежедневных расходов было непредсказуемым и сильно меняющимся, что делало часы бесполезными. Особенно использование гаджетов бессмысленно для людей, у которых расход энергии ниже или выше среднего.

Зато Apple Watch Series 6 довольно надёжно отслеживали частоту сердечных сокращений во всех видах деятельности. Подсчёт шагов также оказался точен для всех устройств, участвующих в исследовании.

Наука и техника,Apple,
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