Космонавты подарили астронавту NASA космический букет

Члены экипажа Международной космической станции отметили в субботу день рождения астронавта NASA Джессики Уоткинс, передает спецкорреспондент ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.
По его словам, космонавты Роскосмоса, которые находятся на борту МКС, подарили Уоткинс подвеску и букет из материалов, побывавших в открытом космосе.
День рождения члены экипажа отмечали в американском сегменте. Специально к празднику они сделали импровизированный торт из продуктов, которые были на борту.
На борту МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.