Космонавты подарили астронавту NASA космический букет

По его словам, космонавты Роскосмоса, которые находятся на борту МКС, подарили Уоткинс подвеску и букет из материалов, побывавших в открытом космосе.

День рождения члены экипажа отмечали в американском сегменте. Специально к празднику они сделали импровизированный торт из продуктов, которые были на борту.