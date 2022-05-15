Сервис «Авито» восстановил доступ к сайту и приложению

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Причиной сбоя в работе сайта и приложения крупнейшего в РФ сервиса объявлений "Авито" стали технические проблемы у внешнего провайдера. Работа платформы восстановлена, сообщил в воскресенье ТАСС представитель пресс-службы компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Минувшей ночью были зафиксированы технические проблемы у внешнего провайдера, что повлияло на работоспособность нашего сервиса. Инцидент не связан с какими-то внешними атаками", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сбой был оперативно устранен командой.