Вычисление "возраста" спермы помогло в успешном зачатии

Новая методика вычисления возраста мужских сперматозоидов способна предсказать успех и время, необходимое для наступления беременности, говорится в недавно опубликованном исследовании ученых из Медицинской школы Университета штата Уэйн.

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Исследование показало, что эпигенетические часы старения сперматозоидов могут выступать в качестве нового биомаркера для прогнозирования беременности у пар. Полученные результаты также подчеркивают важность партнера-мужчины в репродуктивном успехе.

Эпигенетическое старение сперматозоидов - это биологическое, а не хронологическое старение сперматозоидов. Исследование показало, что кумулятивная вероятность беременности через 12 месяцев на 17% ниже у пар, в которых партнеры-мужчины относились к более старшим по сравнению с более молодыми категориям эпигенетического старения спермы. В исследовании приняли участие 379 мужчин.

Исследование также выявило более высокий уровень эпигенетического старения спермы у курящих мужчин.