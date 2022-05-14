В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
9 минут назад

Вычисление "возраста" спермы помогло в успешном зачатии

Ferra.ru

Новая методика вычисления возраста мужских сперматозоидов способна предсказать успех и время, необходимое для наступления беременности, говорится в недавно опубликованном исследовании ученых из Медицинской школы Университета штата Уэйн.

Вычисление "возраста" спермы помогло в успешном зачатии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование показало, что эпигенетические часы старения сперматозоидов могут выступать в качестве нового биомаркера для прогнозирования беременности у пар. Полученные результаты также подчеркивают важность партнера-мужчины в репродуктивном успехе.

Эпигенетическое старение сперматозоидов - это биологическое, а не хронологическое старение сперматозоидов. Исследование показало, что кумулятивная вероятность беременности через 12 месяцев на 17% ниже у пар, в которых партнеры-мужчины относились к более старшим по сравнению с более молодыми категориям эпигенетического старения спермы. В исследовании приняли участие 379 мужчин.

Исследование также выявило более высокий уровень эпигенетического старения спермы у курящих мужчин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители