Маск объявил о решении проверить подлинность аккаунтов в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, покупающий компанию Twitter, заявил, что проверит 100 учетных записей в одноименной социальной сети, чтобы выявить среди них фальшивые.

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В пятницу он сообщил о приостановке покупки Twitter. Как пояснил миллиардер, он ждет "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая.

"Чтобы выяснить это, моя команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков [официальной страницы] Twitter", - написал Маск в Twitter, предложив "другим проделать то же самое".

Ранее он заявлял о намерении бороться со спам-аккаунтами в социальной сети.

По словам предпринимателя, первые тысяча подписчиков аккаунта Twitter не попадут в случайную выборку из ста учетных записей, затем будет выбран каждый десятый.

"Я открыт для более удачных идей", - заверил он.

После сообщения Маска о приостановке покупки компании ее акции подешевели к закрытию торгов на 9,67%, до $40,72 за штуку.