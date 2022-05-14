Apple начала тестировать iPhone с «зарядкой от Android»

Компания Apple начала тестировать модели iPhone, в которых текущий порт зарядки Lightning заменили на более распространённый разъём USB-C. Он используется у смартфонов на Android и даже у некоторых iPad и Mac.

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По данным Bloomberg, этот шаг может помочь компании соответствовать надвигающимся европейским правилам. Ранее в Евросоюзе захотели ввести единую зарядку для всех гаджетов. Помимо тестирования моделей с портом USB-C, Apple работает над адаптером, который позволит будущим iPhone взаимодействовать с Lightning-аксессуарами. По данным Bloomberg, перейдя на USB-C, Apple упростит набор зарядных устройств для своих продуктов.

Отмечается, что у большинства iPad и Mac компании уже есть порт USB-C. Беспроводные зарядные устройства для iPhone и Apple Watch также используют разъём USB-C для своих силовых блоков.

«Это означает, что клиенты Apple не могут использовать одно зарядное устройство для своих iPhone, iPad и Mac — странная настройка, учитывая склонность Apple к простоте», — уточнило агентство.

Отмечается, что если компания продолжит изменения, то переход на новый разъём произойдёт не раньше 2023 года. При этом новые модели Apple 2022 года сохранят прежний разъём Lightning. В 2021 году Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза единый стандарт разъёма USB-C для зарядных устройств всех смартфонов, планшетов, видеокамер, игровых приставок и другой техники. Тогда против нового закона выступила Apple.