МКС отдалится от Земли на 2 км

Международная космическая станция изменит свою орбиту в субботу, 14 мая, для того, чтобы принять грузовой корабль "Прогресс МС-20", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос" .

Коррекция орбиты произойдет в 21.05 по мск, двигатели космической станции будут поднимать орбиту МКС на протяжении 659 секунд.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали, когда продолжится отработка супербыстрой схемы полета к МКС. Намеченная дата старта космического грузовика "Прогресс МС-20" - 3 июня. Он станет одним из трех грузовых космических кораблей, которые будут направлены к Международной космической станции в 2022 году. Первый, "Прогресс МС-19", успешно стартовал 15 февраля, последний, "Прогресс МС-21", должен отправиться в космос 26 октября.