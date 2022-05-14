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1 час назад

МКС отдалится от Земли на 2 км

Газета.Ru

Международная космическая станция изменит свою орбиту в субботу, 14 мая, для того, чтобы принять грузовой корабль "Прогресс МС-20", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

МКС отдалится от Земли на 2 км
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

"После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,9 км", - указано в сообщении.

Коррекция орбиты произойдет в 21.05 по мск, двигатели космической станции будут поднимать орбиту МКС на протяжении 659 секунд.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали, когда продолжится отработка супербыстрой схемы полета к МКС. Намеченная дата старта космического грузовика "Прогресс МС-20" - 3 июня. Он станет одним из трех грузовых космических кораблей, которые будут направлены к Международной космической станции в 2022 году. Первый, "Прогресс МС-19", успешно стартовал 15 февраля, последний, "Прогресс МС-21", должен отправиться в космос 26 октября.

Наука и техника,Роскосмос,
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