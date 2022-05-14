СМИ: Samsung планирует повысить цены на чипы на 15-20%

Это произойдёт со второго полугодия 2022 года. Компания ведёт соответствующие переговоры с производителями своих чипов, чтобы покрыть рост расходов на сырьё и логистику. Как сообщает Bloomberg, стоимость деталей может вырасти на 15-20% в зависимости от уровня их сложности.
Агентство отметило, что Samsung решила отойти от относительно стабильной ценовой политики, когда отрасль повысила цены из-за глобального дефицита чипов. Компания столкнулась с макроэкономическими рисками, связанными со спецоперацией России на Украине и санкциями, карантином в Китае, ростом процентных ставок и инфляцией.
Расходы компаний на производство микросхем сейчас растут в среднем на 20-30% по всем направлениям: от химикатов, газа и пластин до оборудования и строительных материалов, уточниили в Bloomberg. Другие производители чипов, в том числе TSMC и United Microelectronics Corp., также предупредили клиентов, что планируют повысить цены на свою продукцию.