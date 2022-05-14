В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: Samsung планирует повысить цены на чипы на 15-20%

Говорит Москва

Это произойдёт со второго полугодия 2022 года. Компания ведёт соответствующие переговоры с производителями своих чипов, чтобы покрыть рост расходов на сырьё и логистику. Как сообщает Bloomberg, стоимость деталей может вырасти на 15-20% в зависимости от уровня их сложности.

СМИ: Samsung планирует повысить цены на чипы на 15-20%
Фото: ТАССТАСС

Агентство отметило, что Samsung решила отойти от относительно стабильной ценовой политики, когда отрасль повысила цены из-за глобального дефицита чипов. Компания столкнулась с макроэкономическими рисками, связанными со спецоперацией России на Украине и санкциями, карантином в Китае, ростом процентных ставок и инфляцией.

Расходы компаний на производство микросхем сейчас растут в среднем на 20-30% по всем направлениям: от химикатов, газа и пластин до оборудования и строительных материалов, уточниили в Bloomberg. Другие производители чипов, в том числе TSMC и United Microelectronics Corp., также предупредили клиентов, что планируют повысить цены на свою продукцию.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители