СМИ: Samsung планирует повысить цены на чипы на 15-20%

Это произойдёт со второго полугодия 2022 года. Компания ведёт соответствующие переговоры с производителями своих чипов, чтобы покрыть рост расходов на сырьё и логистику. Как сообщает Bloomberg, стоимость деталей может вырасти на 15-20% в зависимости от уровня их сложности.

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Агентство отметило, что Samsung решила отойти от относительно стабильной ценовой политики, когда отрасль повысила цены из-за глобального дефицита чипов. Компания столкнулась с макроэкономическими рисками, связанными со спецоперацией России на Украине и санкциями, карантином в Китае, ростом процентных ставок и инфляцией.