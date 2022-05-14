Маск указал на ошибку Байдена

Глава американского государства Джо Байден ошибается, думая, что его избрали для «преобразования» США, заявил американский миллиардер Илон Маск.
По словам Маска, «ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну». Как заявил миллиардер, «на самом деле» за Байдена голосовали, поскольку «все просто хотели меньше драмы», пишет «Российская газета».
На прошедшей неделе глава SpaceX высмеял Байдена за то, что тот «не похвалил историческую, полностью гражданскую миссию его аэрокосмической компании на орбиту».