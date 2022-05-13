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1 час назад

Найдено доказательство недавнего присутствия воды на Марсе

Lenta.ru

Группа ученых из Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из Копенгагенского университета нашла доказательства того, что вода присутствовала на Марсе совсем не так давно, как считалось ранее. Выводы исследования описаны в журнале Science Advances.

Найдено доказательство недавнего присутствия воды на Марсе
Фото: Nasa / UnsplashNasa / Unsplash

Предположения об относительно недавнем присутствии воды на Марсе основывались на проведенном анализе льда в гидратированных минералах китайского ровера Zhurong. Предыдущие исследования гласили, что часть поверхности Марса была покрыта водой около трех миллиардов лет назад. Специалисты сравнили образцы, найденные в скалах на Марсе, с камнями на Земле. Оказалось, что некоторые из них являются гидратированными минералами (с содержанием воды).

По мнению ученых, вода сохранялась на Марсе дольше, чем считалось ранее благодаря таким минералам на его поверхности. Кроме того, они высказали предположение, что существование таких пород может обозначать наличие грунтового льда, который астронавты смогут использовать для различных целей.

В апреле 2022 года американские исследователи Палеонтологического института (PSI) обнаружили движение льда на фотографиях южного полюса Марса, несмотря на то, что ранее считалось, что ледяной покров планеты неподвижен.

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