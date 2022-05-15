Стало известно, что все аксессуары Apple перейдут на Android-разъём

Ранее на этой неделе известный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple планирует выпустить по крайней мере одну модель iPhone 15 с портом USB-C в 2023 году. Теперь он добавил, что на новый разъём в обозримом будущем перейдут и аксессуары компании: наушники AirPods, зарядка MagSafe, клавиатуры, мыши и трекпады Magic.

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В новом твите аналитик добавил, что iPhone совсем без портов может оказаться слишком проблемным из-за текущих ограничений беспроводных технологий и незрелой экосистемы MagSafe.