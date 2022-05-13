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17 минут назад

Производитель iPhone сообщил о крупных проблемах на заводах

Мария Иванова

Как сообщает новостное агентство Reuters, компания Foxconn, занимающаяся производством продукции Apple, заявила о новых перебоях в поставках гаджетов на фоне эпидемиологической обстановки в Китае.

Производитель iPhone сообщил о крупных проблемах на заводах
Фото: ReutersReuters

По словам представителей Foxconn, объявление локдаунов в отдельных частях страны негативно сказалось на темпах производства. Согласно правилам карантина, фабрики компании могут продолжать работу в ограниченном режиме, если сотрудники не будут покидать территорию предприятий. Впрочем, коронавирусные ограничения составляют лишь часть проблемы — логистические цепочки также пострадали.

Руководство Foxconn полагает, что падение спроса и темпов производства iPhone снизит прибыли, но менеджмент заявил о готовности развиваться в других направлениях — например, производстве автомобильных чипов и аккумуляторов.

Наука и техника,Apple,
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