Производитель iPhone сообщил о крупных проблемах на заводах

Как сообщает новостное агентство Reuters, компания Foxconn, занимающаяся производством продукции Apple, заявила о новых перебоях в поставках гаджетов на фоне эпидемиологической обстановки в Китае.

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По словам представителей Foxconn, объявление локдаунов в отдельных частях страны негативно сказалось на темпах производства. Согласно правилам карантина, фабрики компании могут продолжать работу в ограниченном режиме, если сотрудники не будут покидать территорию предприятий. Впрочем, коронавирусные ограничения составляют лишь часть проблемы — логистические цепочки также пострадали.