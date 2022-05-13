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1 час назад

В мире рухнули поставки ноутбуков

Мария Иванова

По подсчетам инвестиционной фирмы Citi, рынок ноутбуков терпит серьезный упадок после двух лет активного роста. Согласно исследованию статистики за апрель, общие продажи техники снизились на 41%, хотя ранее эксперты компании полагали, что этот показатель не должен превышать 35%.

Поставки ноутбуков рухнули
Фото: ТАССТАСС

Аналитик Кристофер Дейнли считает, что в падении виноваты не только перебои логистики и производства, вызванные регулярными карантинами. Спрос на компьютеры в потребительской сфере и области образования в принципе не так высок, как раньше. Впрочем, Дейнли уверен, что апрель будет самым тяжким месяцем второго квартала 2022 года — начиная с мая ситуация должна стать легче.

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