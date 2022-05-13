Поставки ноутбуков рухнули

По подсчетам инвестиционной фирмы Citi, рынок ноутбуков терпит серьезный упадок после двух лет активного роста. Согласно исследованию статистики за апрель, общие продажи техники снизились на 41%, хотя ранее эксперты компании полагали, что этот показатель не должен превышать 35%.

Аналитик Кристофер Дейнли считает, что в падении виноваты не только перебои логистики и производства, вызванные регулярными карантинами. Спрос на компьютеры в потребительской сфере и области образования в принципе не так высок, как раньше. Впрочем, Дейнли уверен, что апрель будет самым тяжким месяцем второго квартала 2022 года — начиная с мая ситуация должна стать легче.