Стартовали продажи «народного флагмана» от Xiaomi

Сегодня на территории РФ начались продажи Poco F4 GT — флагманского смартфона линейки от Xiaomi.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Новинка создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; в качестве операционной системы используется Android и фирменная надстройка MIUI 13. Объем оперативной памяти и встроенного хранилища варьируется в зависимости от версии: бюджетная предлагает 8 ГБ оперативки и 128 ГБ свободного места, премиальная — 12 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Xiaomi Poco F4 GT также оснащен AMOLED-экраном: его диагональ составляет 6,67 дюйма (разрешение 2400х1080), частота обновления — 120 Гц. Основной модуль камер насчитывает три объектива на 64, 8 и 2 Мп. Вырез на лицевой панели смартфона прячет фронтальную камеру на 20 Мп.