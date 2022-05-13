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1 час назад

Стартовали продажи «народного флагмана» от Xiaomi

Мария Иванова

Сегодня на территории РФ начались продажи Poco F4 GT — флагманского смартфона линейки от Xiaomi.

Стартовали продажи «народного флагмана» от Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Новинка создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; в качестве операционной системы используется Android и фирменная надстройка MIUI 13. Объем оперативной памяти и встроенного хранилища варьируется в зависимости от версии: бюджетная предлагает 8 ГБ оперативки и 128 ГБ свободного места, премиальная — 12 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Xiaomi Poco F4 GT также оснащен AMOLED-экраном: его диагональ составляет 6,67 дюйма (разрешение 2400х1080), частота обновления — 120 Гц. Основной модуль камер насчитывает три объектива на 64, 8 и 2 Мп. Вырез на лицевой панели смартфона прячет фронтальную камеру на 20 Мп.

На старте продаж производитель предлагает временную скидку. Базовая версия Poco F4 GT стоит 56 000 руб, премиальная — 66 000 руб. После окончания акции цены поднимутся до 66 000 руб и 76 000 руб соответственно.

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