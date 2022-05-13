Как ставить реакции на сообщения в WhatsApp

Не так давно мессенджер WhatsApp ввел функцию, которая одной из первых появилась в Telegram — реакции на сообщения. Теперь любую реплику в переписке можно отметить смайликом. Рассказываем, как пользоваться реакциями.

Фото: Reuters Reuters

Как ставить реакции на сообщения в мобильном WhatsApp

Реакции доступны только пользователям мобильных версий приложения для Android и iOS: веб-клиент WhatsApp для компьютерных браузеров пока не поддерживает функцию. Отметить сообщение смайликом очень легко: просто нажмите на какое-либо сообщение в диалоге и не отпускайте, пока на экране не появится маленький список эмодзи. Тапните на один из них и готово — собеседник заметит вашу реакцию.

Скриншот

Чтобы изменить реакцию, нажмите на сообщение еще раз и выберите другой эмодзи — если вы хотите удалить реакцию целиком, то выберите тот же самый смайлик еще раз.