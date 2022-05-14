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1 час назад

Предприниматель Маск заявил, что собирается проверить 100 учетных записей в Twitter

Газета.Ruиещё 22

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что намерен проверить 100 учетных записей в Twitter, передает ТАСС. По словам предпринимателя, он ждет данных, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей данной социальной сети. Чтобы узнать это, как сообщил бизнесмен, его команда осуществит выборочную проверку 100 подписчиков официальной страницы Twitter. Также он указал, что первая тысяча подписчиков аккаунта Twitter не войдут в случайную выборку из 100 учетных записей, после этого будет выбран каждый десятый. Накануне Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке. Ранее специалисты инвестиционной компании Hindenburg Research заявили, что если Маск откажется от сделки по покупке этой соцсети, то обрушит котировки компании на 50%, а также сможет сэкономить на приобретении, уменьшив стоимость акций. Предприниматель планирует купить Twitter за $44 млрд. Согласно планам Маска, годовой доход социальной сети получится увеличить более чем в пять раз и при этом добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы.

Предприниматель Маск заявил, что собирается проверить 100 учетных записей в Twitter
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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