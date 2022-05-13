Зубы мегалодону мог испортить укол древнего ската

В руки палеонтологов попал необычный образец — раздвоенный зуб мегалодона, самой крупной акулы в истории Земли. Исследователи пытаются понять, что могло вызвать подобный дефект — нарушение развития или травма, которую акула получила при жизни.

Фото: © National Geographic © National Geographic

Акулы — очень древние рыбы, первые из них появились еще в начале палеозойской эры, примерно 450 миллионов лет назад. Скелет акул, как и других хрящевых рыб, образован хрящом и обычно плохо сохраняется. Зато древних акульих зубов удалось найти множество — благодаря им мы узнали немало интересного о древних рыбах, предках хищной большой белой и мирной китовой акул, а также их родственниц.

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Мегалодон был самым крупным из этих удивительных созданий. Палеонтологи считают, что громадная акула достигала в длину 15, а то и 20 метров. Под стать этой махине были ее зубы, иногда выраставшие до 20 сантиметров в длину.

Зубы были красой и гордостью мегалодона, имя которого и переводится с греческого, собственно, как «большой зуб». Ученые предполагают, что, подобно современным акулам, у мегалодона были зубы, которые росли всю жизнь, в несколько рядов, и постоянно обновлялись, в связи с чем рыба могла позволить себе потерять за обедом парочку из них. Но самое удивительное то, что они произошли от чешуи акул и были устроены примерно так же.

В новой статье в PeerJ ученые описали один необычный образец зуба мегалодона Otodus megalodon, а заодно пары так называемых тупорылых акул Carcharhinus leucas. Те были куда меньше, но тоже плавали в морях плиоценового периода 3,7-11 миллионов лет назад. Любопытно, что этот вид, в отличие от полностью вымершего мегалодона, смог дожить до наших дней.

Необычными эти плиоценовые акульи зубы делает дефект: все они расщеплены вдоль надвое. Чтобы разобраться с причинами такой стоматологической особенности, палеонтологи провели компьютерную томографию и сравнили образец с зубами «здоровой акулы» той же видовой принадлежности. Оказалось, в раздвоенных зубах размеры внутреннего канала больше. Это может быть связано с патологией развития — возможно, с частичным срастанием, но может, и с неполным разделением двух соседних зубов.

«Наша работа оказалась непростой, в том числе потому, что пришлось применять к акулам терминологию, которая принята для людей и прочих млекопитающих, — признается Хавив Авраами (Haviv Avrahami), аспирант Университета Северной Каролины (США). — У акул имеется скелет из хряща, а не костей, так что их челюсти плохо сохраняются в виде окаменелостей, и, как правило, все, что мы имеем, — это отдельные зубы».

Как отметил Хавив, пути развития акульих зубов могут различаться, поэтому, имея в распоряжении всего один отдельный зуб, сложно понять, что могло происходить с его соседями.

И все же, учитывая пример подобных стоматологических проблем у ныне здравствующих акул, ученые склоняются к тому, что древний зуб оказался раздвоенным из-за травмы, которую акула получила за обедом.