Нейросеть создала концепт iPhone в стиле Леонардо да Винчи

Автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев опубликовал изображения с чертежами iPhone в стиле Леонардо да Винчи, которые были сгенерированы нейросетью DALL-E 2. Такие снимки удалось получить по текстовому запросу «Ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».
Искусственный интеллект сгенерировал изображения папируса со схематическими чертежами нечто похожего на iPhone 5S. Всего энтузиаст продемонстрировал три концепта iPhone. При этом в синтезированных нейросетью картинках прослеживается стиль знаменитого итальянского художника и изобретателя.
«Всегда меня впечатляет как нейронки комбинируют что-то, что не могло существовать в целом», — отметил Ширяев.