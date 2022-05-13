В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
35 минут назад

Энтузиаст с помощью нейросетей создал концепт iPhone в стиле Леонардо да Винчи

Газета.Ru

Автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев опубликовал изображения с чертежами iPhone в стиле Леонардо да Винчи, которые были сгенерированы нейросетью DALL-E 2. Такие снимки удалось получить по текстовому запросу «Ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».

Нейросеть создала концепт iPhone в стиле Леонардо да Винчи
Фото: Газета.руГазета.ру

Искусственный интеллект сгенерировал изображения папируса со схематическими чертежами нечто похожего на iPhone 5S. Всего энтузиаст продемонстрировал три концепта iPhone. При этом в синтезированных нейросетью картинках прослеживается стиль знаменитого итальянского художника и изобретателя.

«Всегда меня впечатляет как нейронки комбинируют что-то, что не могло существовать в целом», — отметил Ширяев.

Наука и техника,Леонардо да Винчи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители