Нейросеть создала концепт iPhone в стиле Леонардо да Винчи

Автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев опубликовал изображения с чертежами iPhone в стиле Леонардо да Винчи, которые были сгенерированы нейросетью DALL-E 2. Такие снимки удалось получить по текстовому запросу «Ранние дизайны iPhone от Леонардо да Винчи».