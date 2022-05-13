Раскрыты ранее неизвестные планы Джобса на первый iPhone

Бывший старший директор департамента по разработке и выпуску плеера iPod Тони Фаделл в одном из интервью в Музее компьютерной истории в Калифорнии рассказал, что Стив Джобс хотел, чтобы первый iPhone был лишен слота для SIM-карты. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Фото: Reuters Reuters

По словам Фаделла, во время ранней разработки iPhone Стив Джобс был против внедрения SIM-лотка в гаджет из-за дизайна. По словам «отца iPod», Джобс объяснял такое желание инженерам и дизайнерам тем, что он не хотел «еще одной дыры в iPhone».

Джобс утверждал, что iPhone без слота для SIM-карт сможет работать, поскольку оператор Verizon использовал сеть CDMA вместо GSM, которая позволяет связать устройство напрямую с оператором. Фаделлу пришлось убедить Джобса в том, что использование CDMA является плохой идеей, поскольку технология была не сильно распространенной.