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55 минут назад

Раскрыты ранее неизвестные планы Джобса на первый iPhone

Газета.Ru

Бывший старший директор департамента по разработке и выпуску плеера iPod Тони Фаделл в одном из интервью в Музее компьютерной истории в Калифорнии рассказал, что Стив Джобс хотел, чтобы первый iPhone был лишен слота для SIM-карты. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Раскрыты ранее неизвестные планы Джобса на первый iPhone
Фото: ReutersReuters

По словам Фаделла, во время ранней разработки iPhone Стив Джобс был против внедрения SIM-лотка в гаджет из-за дизайна. По словам «отца iPod», Джобс объяснял такое желание инженерам и дизайнерам тем, что он не хотел «еще одной дыры в iPhone».

Джобс утверждал, что iPhone без слота для SIM-карт сможет работать, поскольку оператор Verizon использовал сеть CDMA вместо GSM, которая позволяет связать устройство напрямую с оператором. Фаделлу пришлось убедить Джобса в том, что использование CDMA является плохой идеей, поскольку технология была не сильно распространенной.

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Первый iPhone, известный как iPhone 2G, был представлен 9 января 2007 года и поступил в продажу 29 июня того же года.

Наука и техника,Гаджеты,Стив Джобс,Verizon,
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