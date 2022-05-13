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28 минут назад

Стоимость популярного в России iPhone рухнула

Елена Прошина

Цена на iPhone 11 с объемом памяти в 64 гигабайта упала до 38 тыс. рублей, тогда как на старте продаж смартфон стоил минимум 60 тыс. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Стоимость популярного в России iPhone рухнула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После своего выхода устройство было очень популярно — iPhone 11 признали мировым лидером по продажам в 2020 году. Несмотря на устаревание и выход новых моделей, девайс и на сегодняшний день остается актуальным.

Напомним, что iPhone 11, представленный покупателям осенью 2019 года, оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1792х828 пикселей, процессором Apple A13 Bionic и 4 гб оперативной памяти.

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Также у телефона есть двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с возможностью записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3110 миллиампер-часов, GPS и NFC.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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