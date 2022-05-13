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4 минуты назад

Китайцы нашли следы воды на Марсе

Naked-Science.ru

Китайский марсоход «Чжужун», который работает в огромном бассейне Равнины Утопии, обнаружил доказательства того, что жидкая вода была на Марсе гораздо дольше, чем считали ранее. Ученые отмечают, что поверхность Красной планеты покрывала вода, по крайней мере, 3 миллиарда лет назад, во время гесперийского периода, названного по имени плато Гесперид, а позже планета стала холодной пустыней. Однако новое исследование представляет доказательства присутствия большого количества воды на Марсе всего 700 миллионов лет назад.

Китайцы нашли следы воды на Марсе
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Данные, полученные марсоходом «Чжужун» об отложениях и минералах, обнаруженных в бассейне Утопии, позволяют предположить, что в регионе высадки марсохода была вода в то время, когда Красная планета уже должна была стать холодной пустыней.

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