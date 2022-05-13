Китайцы нашли следы воды на Марсе

Китайский марсоход «Чжужун», который работает в огромном бассейне Равнины Утопии, обнаружил доказательства того, что жидкая вода была на Марсе гораздо дольше, чем считали ранее. Ученые отмечают, что поверхность Красной планеты покрывала вода, по крайней мере, 3 миллиарда лет назад, во время гесперийского периода, названного по имени плато Гесперид, а позже планета стала холодной пустыней. Однако новое исследование представляет доказательства присутствия большого количества воды на Марсе всего 700 миллионов лет назад.