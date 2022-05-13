Ученые впервые вырастили растения на лунной почве

Могут ли растения расти в лунном грунте? В поучительном исследовании, недавно опубликованном в журнале Communications Biology, описан эксперимент, в котором образцы лунной почвы, собранные во время миссий «Аполлон», использовались для выращивания резуховидки (резушки) Таля (лат. Arabidopsis thaliana).
Исследователи из Университета Флориды использовали 12 образцов лунного грунта, собранных во время миссий Аполлон-11, 12 и 17 между 1969 и 1972 годами. Помимо лунных образцов, они также использовали 16 образцов вулканического пепла, собранных на Земле, и затем они сравнили рост растений в обоих типах образцов. Чтобы избежать каких-либо несоответствий, исследователи использовали вулканический пепел с тем же минеральным составом и размером частиц, что и лунный грунт.
Когда у исследователей спросили, почему они выбрали именно резуховидку Таля, доктор Роберт Ферл, почетный профессор Университета Флориды и один из авторов исследования, объяснил, что растение было выбрано по целому ряду причин: «Прежде всего, растение Arabidopsis thaliana прекрасно изучено на Земле. Существуют тысячи лабораторий по всему миру, которые работают или работали с данным растением, поэтому мы знаем об этой культуре очень много – от каждого нуклеотида в его геноме до того, какие гены экспрессируются в его солевом растворе. Вторая причина заключается в том, что это растение имеет небольшие размеры и может расти в ограниченном количестве грунта. Мы вырастили одно растение практически в одном грамме образца, (один грамм лунного грунта равен объему одной чайной ложки)».
Несмотря на схожий минеральный состав, образцы лунной почвы и вулканического пепла по-разному способствовали росту растений. Многие растения на лунной почве росли с одинаковой формой и цветом, но в других были обнаружены красновато-черные пигменты. Эти оттенки свидетельствуют о перенесенном стрессе. Более того, растения, выращенные в лунном грунте, росли медленно и отставали в развитии.
Однако самым главным результатом этого эксперимента все же является то, что ученым все же удалось вырастить растения в лунном реголите.