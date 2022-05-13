Ученые впервые вырастили растения на лунной почве

Могут ли растения расти в лунном грунте? В поучительном исследовании, недавно опубликованном в журнале Communications Biology, описан эксперимент, в котором образцы лунной почвы, собранные во время миссий «Аполлон», использовались для выращивания резуховидки (резушки) Таля (лат. Arabidopsis thaliana).

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Исследователи из Университета Флориды использовали 12 образцов лунного грунта, собранных во время миссий Аполлон-11, 12 и 17 между 1969 и 1972 годами. Помимо лунных образцов, они также использовали 16 образцов вулканического пепла, собранных на Земле, и затем они сравнили рост растений в обоих типах образцов. Чтобы избежать каких-либо несоответствий, исследователи использовали вулканический пепел с тем же минеральным составом и размером частиц, что и лунный грунт.

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Когда у исследователей спросили, почему они выбрали именно резуховидку Таля, доктор Роберт Ферл, почетный профессор Университета Флориды и один из авторов исследования, объяснил, что растение было выбрано по целому ряду причин: «Прежде всего, растение Arabidopsis thaliana прекрасно изучено на Земле. Существуют тысячи лабораторий по всему миру, которые работают или работали с данным растением, поэтому мы знаем об этой культуре очень много – от каждого нуклеотида в его геноме до того, какие гены экспрессируются в его солевом растворе. Вторая причина заключается в том, что это растение имеет небольшие размеры и может расти в ограниченном количестве грунта. Мы вырастили одно растение практически в одном грамме образца, (один грамм лунного грунта равен объему одной чайной ложки)».

Несмотря на схожий минеральный состав, образцы лунной почвы и вулканического пепла по-разному способствовали росту растений. Многие растения на лунной почве росли с одинаковой формой и цветом, но в других были обнаружены красновато-черные пигменты. Эти оттенки свидетельствуют о перенесенном стрессе. Более того, растения, выращенные в лунном грунте, росли медленно и отставали в развитии.