В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
47 минут назад

Ученые вырастили растения в лунном грунте

Naked-Science.ruиещё 7

Могут ли растения расти в лунном грунте? В поучительном исследовании, недавно опубликованном в журнале Communications Biology, описан эксперимент, в котором образцы лунной почвы, собранные во время миссий «Аполлон», использовались для выращивания резуховидки (резушки) Таля (лат. Arabidopsis thaliana).

Ученые впервые вырастили растения на лунной почве
Фото: ©iStock ©iStock

Исследователи из Университета Флориды использовали 12 образцов лунного грунта, собранных во время миссий Аполлон-11, 12 и 17 между 1969 и 1972 годами. Помимо лунных образцов, они также использовали 16 образцов вулканического пепла, собранных на Земле, и затем они сравнили рост растений в обоих типах образцов. Чтобы избежать каких-либо несоответствий, исследователи использовали вулканический пепел с тем же минеральным составом и размером частиц, что и лунный грунт.

Видео дня

Когда у исследователей спросили, почему они выбрали именно резуховидку Таля, доктор Роберт Ферл, почетный профессор Университета Флориды и один из авторов исследования, объяснил, что растение было выбрано по целому ряду причин: «Прежде всего, растение Arabidopsis thaliana прекрасно изучено на Земле. Существуют тысячи лабораторий по всему миру, которые работают или работали с данным растением, поэтому мы знаем об этой культуре очень много – от каждого нуклеотида в его геноме до того, какие гены экспрессируются в его солевом растворе. Вторая причина заключается в том, что это растение имеет небольшие размеры и может расти в ограниченном количестве грунта. Мы вырастили одно растение практически в одном грамме образца, (один грамм лунного грунта равен объему одной чайной ложки)».

Несмотря на схожий минеральный состав, образцы лунной почвы и вулканического пепла по-разному способствовали росту растений. Многие растения на лунной почве росли с одинаковой формой и цветом, но в других были обнаружены красновато-черные пигменты. Эти оттенки свидетельствуют о перенесенном стрессе. Более того, растения, выращенные в лунном грунте, росли медленно и отставали в развитии.

Однако самым главным результатом этого эксперимента все же является то, что ученым все же удалось вырастить растения в лунном реголите.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители