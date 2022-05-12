Браузер Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России. С 9 мая владельцы устройств на операционной системы от Google не могут обновить браузер и системный компонент Android System WebView, который отвечает за отображение веб-страниц в других приложениях.

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На устройствах появляется сообщение «Не удается скачать приложение». Ошибка встречается на разных устройствах с разными версиями Android. Отсутствие обновлений может сказаться на безопасности данных владельцев телефонов.

Официально Google пока никак не прокомментировала проблему. При этом Chrome для Apple, а также для компьютеров обновляется как обычно.