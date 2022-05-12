В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
41 минуту назад

Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России

Елена Прошина

Браузер Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России. С 9 мая владельцы устройств на операционной системы от Google не могут обновить браузер и системный компонент Android System WebView, который отвечает за отображение веб-страниц в других приложениях.

Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России
Фото: ReutersReuters

На устройствах появляется сообщение «Не удается скачать приложение». Ошибка встречается на разных устройствах с разными версиями Android. Отсутствие обновлений может сказаться на безопасности данных владельцев телефонов.

Официально Google пока никак не прокомментировала проблему. При этом Chrome для Apple, а также для компьютеров обновляется как обычно.

Напомним, что 6 мая Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять приложения в России, которые распространяются платно или по подписке. В марте, после начала введения антироссийских санкций, Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами.

Наука и техника,Google,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители