В Латвии запретили российские соцсети

В Сети появилась информация о свежей инициативе латвийского правительства. По словам главы национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, в стране заблокируют российские соцсети VK, Одноклассники и «Мой мир».

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При этом уже известны сроки, в которые должны уложиться местные провайдеры. Соцсети будут заблокированы уже на следующей неделе.

Руководитель NEPLP отметил, что соответствующее решение было принято в связи с принадлежностью платформ предпринимателю Юрию Ковальчуку, а также гендиректору VK Владимиру Кириенко. Оба внесены в санкционные списки ЕС.