Владельцы iPhone нашли способ обойти ограничения Apple

В ночь на 12 мая пользователи iPhone лишились возможности оплачивать подписки и покупки в App Store с помощью мобильных платежей. Как сообщает портал iPhones.Ru, пополнить баланс можно при помощи знакомых, использующих "МТС" или «билайн».

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Так, коллега, друг или родственник с iPhone и с сим-картой операторов «билайн» или «МТС» должен пополнить свой счет Apple ID на необходимую сумму. Дальше помощнику необходимо перейти в учетную запись в App Store и выбрать пункт «Отправить подарочную карту по e-mail». В разделе «Кому» нужно ввести e-mail, который привязан к Apple ID и выбрать нужную сумму пополнения для гаджета, на котором нет возможности пополнить мобильный счет.

После выполнения процедуры и списания средств со счета знакомого необходимо проверить собственный почтовый ящик, который указывался при отправке подарочной карты, найти письмо и нажать кнопку «Активировать сейчас». Также можно скопировать код из письма и вручную активировать его в App Store, перейдя в раздел «Погасить подарочную карту или код».