Самарские ученые разработали спутник-спасатель для космонавтов

Изобретение представляет из себя небольшой спутник, оснащенный механической лебедкой и электронной системой управления. По задумке инженеров, если космонавт во время пребывания в открытом космосе внезапно отцепится от страховочного крепления станции, спасательный спутник автоматически отправится за ним. Состыковавшись со скафандром, аппарат подцепит пострадавшего на буксир и вернет его в безопасность.