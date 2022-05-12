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46 минут назад

Самарские ученые разработали спутник-спасатель для космонавтов

Мария Иванова

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева представили проект специального аппарата для спасения космонавтов, оказавшихся в открытом космосе без страховки.

Самарские ученые разработали спутник-спасатель для космонавтов
Фото: SSAU.ruSSAU.ru

Изобретение представляет из себя небольшой спутник, оснащенный механической лебедкой и электронной системой управления. По задумке инженеров, если космонавт во время пребывания в открытом космосе внезапно отцепится от страховочного крепления станции, спасательный спутник автоматически отправится за ним. Состыковавшись со скафандром, аппарат подцепит пострадавшего на буксир и вернет его в безопасность.

По словам профессора кафедры космических исследований Игоря Белоконова, возможно, университет предложит «Роскомосу» включить экспериментальный спутник в состав орбитальной станции РОСС, которая в будущем заменит МКС.

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