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58 минут назад

И мы можем: В России изобрели плёнки для гибких дисплеев, которые могут самовосстанавливаться

Ferra.ru

Учёные из консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алферовского университета, Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали плёнку для дисплеев. Особенность плёнки не только в том, что на её основе можно делать гибкие дисплеи, но также в возможности самовосстановления.

В России изобрели самовосстанавливающиеся плёнки для гибких дисплеев
Фото: ferra.ruferra.ru

Как рассказали специалисты, плёнка сделана из люминофоров, особых веществ, которые могут излучать свет видимого диапазона при определённых условиях. К примеру, их можно подсветить ультрафиолетом и, подобрав состав люминофора, получить любой цвет.

Материалы на основе люминофоров применяют в рекламе, дизайне, кинотеатрах, оптоэлектронике, биомедицине и других отраслях. Но также применение им можно найти для создания и ремонта дисплеев компьютеров, смартфонов и телевизоров.

При этом разработанные российскими специалистами плёнки могут самовосстанавливаться. Для этого достаточно снять повреждённую плёнку с дисплея, нагреть до 100 градусов по Цельсию. Это решение подойдёт для ремонта разбитых или порезанных экранов.

«Одним из важных свойств разработанных силиконовых люминофоров является самовосстановление», — отметила профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регина Исламова.

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