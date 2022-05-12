В России изобрели самовосстанавливающиеся плёнки для гибких дисплеев

Учёные из консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алферовского университета, Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали плёнку для дисплеев. Особенность плёнки не только в том, что на её основе можно делать гибкие дисплеи, но также в возможности самовосстановления.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Как рассказали специалисты, плёнка сделана из люминофоров, особых веществ, которые могут излучать свет видимого диапазона при определённых условиях. К примеру, их можно подсветить ультрафиолетом и, подобрав состав люминофора, получить любой цвет.

Материалы на основе люминофоров применяют в рекламе, дизайне, кинотеатрах, оптоэлектронике, биомедицине и других отраслях. Но также применение им можно найти для создания и ремонта дисплеев компьютеров, смартфонов и телевизоров.

При этом разработанные российскими специалистами плёнки могут самовосстанавливаться. Для этого достаточно снять повреждённую плёнку с дисплея, нагреть до 100 градусов по Цельсию. Это решение подойдёт для ремонта разбитых или порезанных экранов.