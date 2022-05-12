Что надо знать об Android 13: все функции новой ОС от Google

На фоне конференции Google I/O в Сети разгорается новый ажиотаж вокруг Android 13: новейшей версии операционной системы Google для мобильных платформ. Несмотря на множество слухов, возникших благодаря предварительным тестам системы, информации об Android 13 все еще мало. Собрали все известные подробности в тексте.

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Новые функции Android 13

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Сейчас о функционале новой версии Android известно немного — только то, что можно было заметить по предварительным билдам для разработчиков и официальному анонсу. Впрочем, если верить инсайдерской информации, разработчики приготовили немало приятных новшеств.

Объемный звук. Судя по всему, Google работает над поддержкой 3D-звучания при подключении аудиоустройств.

Поддержка Bluetooth LE. Новейший стандарт Bluetooth потребляет меньше энергии, позволяет синхронизировать несколько устройств и снижает частоту задержек, повышая качество беспроводного звука. Хорошая новость для всех обладателей беспроводных гарнитур, тем более что Android 13 уже оснащена соответствующим аудиокодеком.

Редактирование скопированного текста. Предыдущие версии Android разрешали нажать на превью снимка экрана, чтобы изменить его перед сохранением. Точно так же можно будет изменять и текст, перед тем как копировать его в буфер обмена. Если телефон обнаружил, что вы скопировали ссылку, то на экране сразу появится кнопка для открытия страницы в Chrome.

Синхронизация галереи. Превью-версия Android 13 позаимствовала функцию, знакомую по iOS 15. Вместо того, чтобы загружать сразу все фотографии в облако, приложение галереи позволит выбрать конкретные файлы. Таким образом, оно получит доступ только к тем данным, которыми вы не против поделиться.

Устройства Wi-Fi в окружении. Еще одно новшество превью-версии. Новое разрешение NEARBY_WIFI_DEVICES позволяет приложениям получать от смартфона информацию о близлежащих точках доступа Wi-Fi. В теории, благодаря этой функции можно сократить объем данных, который утекает в сторонние приложения.

Тематические иконки сторонних приложений. На Android 12 иконки системных приложений от Google слегка меняли расцветку, подстраиваясь под фоновое изображение. На Android 13 эта косметическая функция будет работать и для сторонних приложений.

Поддержка двойной eSIM-карты. По некоторым сообщениям, Google может предложить опцию подключения нескольких операторов на одну eSIM-карту. Эта функция рискует устранить потребность в физических SIM-картах, так что пока нельзя сказать, насколько правдивы прогнозы.

Новый сканер QR-кодов. Как считает издание Android Police, новая версия Android предложит две дополнительные опции для сканирования QR-кодов. Причем первая позволяет включить сканер прямо на экране блокировки — если так, то меню в некоторых ресторанах можно будет сканировать без лишней мороки.

Дистанционное воспроизведение медиафайлов. Android 13 может получить некий аналог «AirPlay и Handoff» для гаджетов iOS, который позволит транслировать фото, видео и музыку на поддерживаемые устройства, вроде умных телевизоров или колонок. Пока неясно, как это будет работать на практике.

Раздельные запросы доступа. На первой бета-версии Android 13 приложения детально разъясняли, какие данные они хотят получить. Доступ к изображениям, видео и звуковым файлам запрашивается по отдельности — раньше вся эта информация открывалась всего одним разрешением.

Редизайн меню выбора источников медиа. Опять же, сотрудники Android Police уверены, что Google не остановится на переработке галереи — настройки источников медиа также подвергнутся правкам. Так, например, обновленное меню позволит выбрать конкретный источник для воспроизведения звука, будь то встроенные колонки смартфона, наушники или что-то другое.

Настраиваемый фонарик. Программный код бета-версии Android 13 намекает, что Google разрешит всем пользователям операционной системы изменять яркость фонарика, а не просто включать или выключать свет. Раньше эта функция присутствовала на iOS и некоторых Android-смартфонах, но теперь она будет доступна по умолчанию.

Архивация приложений. Возможно, это обновление выйдет не только в рамках Android 13, однако Google официально заявила, что в будущем на Android появится возможность архивировать приложения для экономии свободного места на смартфоне. Отличная новость для всех, кто ограничен встроенным хранилищем и не может расширить его объем картами памяти.

Настройка разрешений для уведомлений. Бета-версия Android 13 ввела разрешения для уведомлений — фактически копию аналогичной функции iOS. Приложениям можно будет запретить показ уведомлений при первом запуске, если разработчики предусмотрели эту опцию.

Поддержка MIDI 2.0. Android 13 будет поддерживать устройства MIDI 2.0.

Предварительная маршрутизация звука. Android 13 добавит новые API, которые облегчат создание музыки и менеджмент аудиоустройств.

Улучшенные отчеты об ошибках в KeyMint и KeyStore. Разработчики, пользующиеся криптографическими системами KeyMint и KeyStore, смогут получать подробную информацию об ошибках в генерации ключей — это пригодится для оперативного устранения проблем.

Когда выйдет Android 13

На самом деле, обновиться до Android 13 можно уже сейчас — зарегистрированные участники бета-тестирования могут поставить свежий билд системы. Правда, мы не рекомендуем это делать, если вы не слишком хорошо разбираетесь в технологиях. Как и ранняя версия любой другой программы, Android 13 не всегда стабильна: система может нагрузить телефон сверх меры или вызвать фатальную неполадку.