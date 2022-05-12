Как сделать свой язык в Telegram

Хотя Telegram официально поддерживает все самые распространенные языки планеты, мессенджер также предлагает возможность создавать пользовательские локализации при помощи специальной платформы. Эта функция позволяет как адаптировать интерфейс приложения под региональные наречия, так и просто настроить меню Telegram на свой вкус. Например, вставить в интерфейс локальные шутки и поделиться языковым пакетом с друзьями. Рассказываем, как это сделать.

Фото: Telegram Telegram

Как создать свой языковой пакет в Telegram

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Откройте сайт для переводчиков Telegram и войдите в свой аккаунт (кнопка в правом верхнем углу). Для подтверждения нужно ответить на автоматическое сообщение, которое придет вам в мессенджере.

Нажмите на Start Translating, затем Add a new language.

На экране появится окно создания языка. Придумайте короткое и полное название языка, а также нативное имя — здесь можно ввести что угодно. Главное в последней строке выбрать один из существующих языков, на котором будет основан ваш пакет — выбирайте русский.

Нажмите на Save language и выберите, для какой версии приложения будет ваш будущий перевод. Так как интерфейсы разных платформ отличаются друг от друга, язык придется создавать отдельно для каждой.

После нажатия на Start translating на экране появятся элементы интерфейса. Разобраться здесь будет несложно: все проиллюстрировано картинками и описаниями, чтобы никто не запутался.

Теперь откройте нужный вам элемент и впишите в строку Add Translation текст.

Затем нажмите на Submit and Apply. Повторите процедуру выше для всех элементов интерфейса, которые вы хотите изменить.

Когда вы закончите, вернитесь на главный экран, промотайте страницу вниз и скопируйте ссылку на новый язык. Вставьте ее в адресную строку браузера и подтвердите открытие приложения — остается только согласиться на смену языка в Telegram.