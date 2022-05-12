Как проверить зарядку AirPods на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac

Наушники AirPods и AirPods Pro от Apple работают от 4,5 до 6 часов при стопроцентном заряде батареи; подзарядка от специального чехла обеспечивает дополнительные 20-24 часа автономной работы. Хотя для поддержания уровня заряда достаточно лишь оставлять гарнитуру в чехле, иногда это просто вылетает из головы — и вот тогда-то полезно помнить, как можно проверить уровень зарядки гарнитуры.