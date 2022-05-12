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5 минут назад

Как проверить зарядку AirPods на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac

Мария Иванова

Наушники AirPods и AirPods Pro от Apple работают от 4,5 до 6 часов при стопроцентном заряде батареи; подзарядка от специального чехла обеспечивает дополнительные 20-24 часа автономной работы. Хотя для поддержания уровня заряда достаточно лишь оставлять гарнитуру в чехле, иногда это просто вылетает из головы — и вот тогда-то полезно помнить, как можно проверить уровень зарядки гарнитуры.

Как проверить зарядку AirPods на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac
Фото: AppleApple

Как проверить заряд батареи AirPods на iPhone и iPad

  1. Положите наушники в чехол недалеко от вашего iPhone или iPad и приоткройте крышку — на экране связанного устройства появится анимированное уведомление.
  2. Добавьте виджет «Батарея». Его можно разместить на домашнем экране, страницах других приложений или экране «Сегодня». Для этого просто удерживайте домашний экран нажатым, затем кликните на плюсик в левом верхнем углу и выберите один из виджетов батареи.
  3. Нажмите на иконку AirPods в «Пункте управления», приложении аудио или экране блокировки.
  4. Спросите Сири. Достаточно вслух сказать: «Привет, Сири, сколько зарядки осталось в моих AirPods».

Как проверить заряд батареи AirPods на Apple Watch

  • Подключите AirPods к AppleWatch.
  • Свайпните вверх по нижней части экрана, чтобы открыть «Пункт управления».
  • Нажмите на иконку батареи.
  • Теперь вы можете видеть уровень заряда батареи. Чтобы на часах также отражался уровень заряда чехла, оставьте в нем хотя бы один наушник и не закрывайте крышку.

Как проверить заряд батареи AirPods на Mac

  • Убедитесь, что AirPods подключены к компьютеру.
  • Кликните на иконку Bluetooth в правом верхнем углу экрана.
  • Теперь вы можете видеть уровень заряда батареи. Чтобы на часах также отражался уровень заряда чехла, оставьте в нем хотя бы один наушник и не закрывайте крышку.

Как проверить заряд батареи AirPods на чехле

  • Положите наушники в чехол и откройте крышку. Светодиоды покажут статус батареи — если они горят зеленым, то наушники заряжены.
  • Если наушники не лежат в чехле, то метод выше показывает статус батареи самого чехла.
Наука и техника,Apple,
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