Как проверить зарядку AirPods на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac

Наушники AirPods и AirPods Pro от Apple работают от 4,5 до 6 часов при стопроцентном заряде батареи; подзарядка от специального чехла обеспечивает дополнительные 20-24 часа автономной работы. Хотя для поддержания уровня заряда достаточно лишь оставлять гарнитуру в чехле, иногда это просто вылетает из головы — и вот тогда-то полезно помнить, как можно проверить уровень зарядки гарнитуры.
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Как проверить заряд батареи AirPods на iPhone и iPad
- Положите наушники в чехол недалеко от вашего iPhone или iPad и приоткройте крышку — на экране связанного устройства появится анимированное уведомление.
- Добавьте виджет «Батарея». Его можно разместить на домашнем экране, страницах других приложений или экране «Сегодня». Для этого просто удерживайте домашний экран нажатым, затем кликните на плюсик в левом верхнем углу и выберите один из виджетов батареи.
- Нажмите на иконку AirPods в «Пункте управления», приложении аудио или экране блокировки.
- Спросите Сири. Достаточно вслух сказать: «Привет, Сири, сколько зарядки осталось в моих AirPods».
Как проверить заряд батареи AirPods на Apple Watch
- Подключите AirPods к AppleWatch.
- Свайпните вверх по нижней части экрана, чтобы открыть «Пункт управления».
- Нажмите на иконку батареи.
- Теперь вы можете видеть уровень заряда батареи. Чтобы на часах также отражался уровень заряда чехла, оставьте в нем хотя бы один наушник и не закрывайте крышку.
Как проверить заряд батареи AirPods на Mac
- Убедитесь, что AirPods подключены к компьютеру.
- Кликните на иконку Bluetooth в правом верхнем углу экрана.
- Теперь вы можете видеть уровень заряда батареи. Чтобы на часах также отражался уровень заряда чехла, оставьте в нем хотя бы один наушник и не закрывайте крышку.
Как проверить заряд батареи AirPods на чехле
- Положите наушники в чехол и откройте крышку. Светодиоды покажут статус батареи — если они горят зеленым, то наушники заряжены.
- Если наушники не лежат в чехле, то метод выше показывает статус батареи самого чехла.