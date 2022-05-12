Через сколько лет Россия начнет производство своих полупроводников

В сети появился материал, в котором специалисты рассуждают о сроках импортозамещения полупроводниковой продукции внутри России.

По мнению аналитиков Content Review, на то, чтобы полноценно наладить производство отечественных полупроводников, российским специалистам понадобится не менее 15 лет. Связано это в том числе и с тем, что на сегодняшний день в России нет необходимого оборудования, которое позволило бы изготавливать чипы по стандартам современных техпроцессов.

Учитывая, что развитие с каждым годом становится всё легче, России понадобится лет 15 на это (на создание своего производства чипов), если такая задача вообще стоит. Content Review