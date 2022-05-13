Twitter объявил о приостановке приема на работу

Wall Street Journal приводит текст служебной записки, в которой говорится, что «с этой недели» Twitter «приостанавливает наем по большинству вакансий, за исключением жизненно важных для бизнеса». Кроме того, сообщается, что компания намерена снизить расходы на подрядчиков и консультантов, поездки, маркетинг, недвижимость, инфраструктуру и другие операционные расходы. Два руководителя высшего звена уже объявили об уходе. При этом не планируется увольнений в масштабах всей компании, передает ТАСС.