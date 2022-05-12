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7 минут назад

МАИ запатентовал ползающего космического робота

ТАССиещё 1

Коллектив авторов из Московского авиационного института получил патент на ползающего микроробота-инспектора, который может быть использован в космосе. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ученые из МАИ запатентовали ползающего микроробота-инспектора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Изобретение относится к микроробототехнике, а именно к мобильным микророботам, и предназначено для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов и (или) Международной космической станции, в экстремальных ситуациях, преимущественно для минимизации рисков человека в условиях открытого космоса", - говорится в патенте.

Как уточняется в документе, аппарат содержит платформу, на которой размещена служебная и целевая нагрузка, а также движители-микроактюаторы дугообразной формы, которые жестко закреплены хвостовиками симметрично в ряд с двух сторон платформы. Захватные устройства находятся на незакрепленных хвостовиках.

"Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования при инспекции поверхностей, повышенный жизненный цикл, повышенную технологичность", - отмечается в документе.

Микроробот перемещается за счет изменения формы микроактюаторов, хвостовики которых закрепляются в зазорах между солнечными элементами.

"Длина шага при этом определяется геометрическими размерами солнечных элементов батареи. Эти признаки в совокупности позволяют обеспечить повышенный жизненный цикл ползающего космического микроробота-инспектора за счет использования механических захватных устройств и расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования ползающего космического микроробота-инспектора", - говорится в патенте.

Наука и техника,МАИ,
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