Ученые из МАИ запатентовали ползающего микроробота-инспектора

Коллектив авторов из Московского авиационного института получил патент на ползающего микроробота-инспектора, который может быть использован в космосе. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к микроробототехнике, а именно к мобильным микророботам, и предназначено для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов и (или) Международной космической станции, в экстремальных ситуациях, преимущественно для минимизации рисков человека в условиях открытого космоса", - говорится в патенте.

Как уточняется в документе, аппарат содержит платформу, на которой размещена служебная и целевая нагрузка, а также движители-микроактюаторы дугообразной формы, которые жестко закреплены хвостовиками симметрично в ряд с двух сторон платформы. Захватные устройства находятся на незакрепленных хвостовиках.

"Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования при инспекции поверхностей, повышенный жизненный цикл, повышенную технологичность", - отмечается в документе.

Микроробот перемещается за счет изменения формы микроактюаторов, хвостовики которых закрепляются в зазорах между солнечными элементами.