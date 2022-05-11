Прощай, iPod: все 24 плеера в одном материале

Настал конец длинной эпохи: Apple заявила, что полностью прекращает производство iPod — когда запасы оптовых площадок закончатся, плееры окончательно пропадут из продажи. Компания признала, что за последние годы спрос на некогда популярное устройство стал минимальным. Сейчас каждый первый смартфон может воспроизводить музыку, мало кому для этих целей нужен отдельный гаджет. Впрочем, iPod еще долгое время будет желанным товаром. Вспоминаем, какие плееры Apple выпускала и как они неизбежно проиграли в борьбе против смартфонов.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Первое и второе поколение iPod (2001-2002)

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Оригинальный iPod вышел в 2001 году: именно этот музыкальный девайс перевернул индустрию. Компактный плеер предлагал встроенный жесткий диск на 5 ГБ и монохромный дисплей, но самой запоминающейся чертой устройства было знаменитое механическое колесо для навигации по меню. Позднее оно, в том или ином виде, стало неотъемлемой частью дизайна всех гаджетов семейства. Через год Apple выпустила второе поколение iPod, однако оно практически ничем не отличалось от предыдущего. Если не считать возросшую емкость жесткого диска, ключевыми фишками были сенсорное колесо и поддержка компьютеров на Windows — раньше музыку можно было загружать только при помощи проприетарных платформ Apple.

Apple

Третье поколение iPod (2003)

Третья волна iPod стартовала в 2003 году: плееры этой линейки получили капитальный редизайн — помимо обновленного колеса на лицевой панели плеера появились четыре дополнительные кнопки. Помимо этого, инженеры снабдили устройство новым 30-пиновым коннектором для док-станций. На поздних моделях поколения объем памяти увеличился до 40 ГБ, однако время автономной работы, напротив, сократилось до восьми часов.

Apple

Четвертое поколение iPod (2004)

iPod Photo 2004 года стал первым представителем семейства, получившим цветной дисплей. Кнопки на передней панели исчезли, зато емкость жесткого диска и время работы вновь возросли — до 60 ГБ и 15 часов соответственно. Сейчас эту модель помнят по двум ограниченным изданиям, которые вышли год спустя: первое было создано при поддержке группы U2, второе же — творческая коллаборация между Apple и франшизой «Гарри Поттер».

Apple

Пятое поколение iPod (2005)

Предпоследняя модель классического плеера Apple получила более тонкий корпус и увеличенный экран: ключевым отличием пятого iPod от предыдущих версий была возможность проигрывать видеоролики. Заряда батареи хватало всего на три часа воспроизведения видео, но сам факт все равно радовал — как и жесткий диск емкостью до 60 ГБ.

Apple

Шестое поколение iPod (2007)

Наконец, последняя версия iPod получила название classic. Всякий раз, когда речь заходит о музыкальных плеерах Apple, многие люди вспоминают именно этот девайс. Благодаря крайне вместительному жесткому диску на 160 ГБ iPod Classic до сих пор пользуется огромной популярностью на вторичном рынке. Хотя прошло уже более десяти лет, энтузиасты все еще активно модифицируют их: например, расширяют объем хранилища при помощи специальных адаптеров для microSD-карт.

Apple

iPod mini (2004)

В 2004 году Apple представила свежую новинку — крошечный (на фоне предшественников) iPod mini. Устройство в алюминиевом корпусе, по размерам похожее на визитную карточку, предлагало 4 ГБ памяти и 18 часов автономной работы — впечатляющий показатель для столь маленького девайса. Правда, долго эта линейка не прожила: через год mini получил вторую версию, вскоре после чего Apple остановила производство — компания запланировала другой эксперимент.

Apple

Первое поколение iPod shuffle (2005)

iPod shuffle стал следующим продуктом Apple в сегменте портативных плееров, но в этот раз инженеры компании избавили устройство буквально от всего лишнего. Гаджет, похожий на пачку жевательной резинки, потерял экран, да и объем памяти сократился всего лишь до 1 ГБ. Владельцы прошлых плееров Apple якобы частенько воспроизводили музыку в случайном порядке, так что инженеры компании решили сделать эту функцию основой новинки. Малые размеры и вес помогли iPod shuffle стать отличным выбором для прослушивания музыки во время активных физических тренировок.

Apple

Второе поколение iPod shuffle (2006)

Вторая версия shuffle претерпела полный косметический редизайн: если первая отдаленно напоминала маленький пульт, то вторая стала похожа на небольшую прямоугольную заколку. Впрочем, несмотря на более компактные габариты, время автономной работы осталось прежним.

Apple

Третье поколение iPod shuffle (2009)

Следующий представитель линейки shuffle неожиданно вернулся к визуальному дизайну оригинала четырехлетней давности. Компактный плеер вновь стал высокотехнологичным «пультом», только теперь почти без кнопок: их функции должны были выполнять наушники и система голосовой навигации VoiceOver.

Apple

Четвертое поколение iPod shuffle (2010)

Предыдущее упражнение в минимализме вызвало смешанную реакцию публики, поэтому в последней версии shuffle компания решила отказаться от радикальных перемен. Вновь квадратный корпус-заколка, стандартное управление через кнопки (хотя поддержка VoiceOver осталась), 2 ГБ памяти. Серия аскетичных плееров без экрана закончилась на достойной ноте.

Apple

Первое поколение iPod nano (2005)

Оригинальный Nano — это миниатюрный гибрид первого shuffle и пятой версии флагманского iPod, призванный заменить остановленную серию mini. Меньшие габариты, объем памяти и время автономной работы, однако практически все те же функции.

Apple

Второе поколение iPod nano (2006)

Вторая версия nano уже не так напоминала предшественников в плане визуального дизайна. Размер экрана остался прежним, однако его яркость значительно увеличилась — как и время автономной работы, составлявшее аж целые сутки.

Apple

Третье поколение iPod nano (2007)

Если оригинальный nano просто смахивал на пятую версию iPhone, то третья версия плеера выглядела точь-в-точь как укороченный iPod Classic. Эта модель стала первым представителем семейства nano, поддерживающим воспроизведение видеороликов. Инженеры заметно увеличили диагональ экрана и мощность батареи, которой теперь хватало на пять часов просмотра фильмов или сериалов.

Apple

Четвертое поколение iPod nano (2008)

Следующая версия nano обрела первые задатки визуального дизайна, который в будущем станет визитной карточкой линейки. Тонкий прямоугольный корпус, вертикально ориентированный экран, смещенное вниз колесо управления.

Apple

Пятое поколение iPod nano (2009)

Пятый iPod nano получил встроенную камеру, микрофон и возможность записывать понравившиеся треки из эфира радиостанций. Диагональ экрана устройства составляла 2,2 дюйма.

Apple

Шестое поколение iPod nano (2010)

С шестым поколением инженеры Apple резко свернули куда-то во времена второго iPod shuffle, только вместо традиционных кнопок на лицевой панели крохотный квадратный плеер получил сенсорный жидкокристаллический дисплей. Шестая версия iPod nano считается предтечей умных часов Apple Watch: помимо всего прочего, компактное устройство можно было носить на ремешке. А вышедшее через год системное обновление добавило функции самого настоящего фитнес-трекера — шагомер и таймер.

Apple

Седьмое поколение iPod nano (2012)

Последняя модель nano возродила наработки пятой: причудливые квадраты остались в прошлом. Благодаря успехам iPhone компания наконец нашла современную, привлекательную айдентику для своих продуктов — инженерам оставалось лишь слегка усовершенствовать старый дизайн, избавив его от атавизмов. Прежде всего, от легендарного колесика.

Apple

Первое поколение iPod touch (2007)

Выход оригинального iPhone раз и навсегда изменил расклад сил на рынке мобильных телефонов. Apple моментально вырвалась в лидеры технологической гонки, однако компания также хотела продолжать развитие своих музыкальных плееров. Компромиссным вариантом стал iPod touch: практически полная копия iPhone, только без функции звонков. За счет высокой производительности и интеграции магазина приложений App Store новинка стала полноценным мультимедийным устройством. Музыка, фильмы, мобильные игры — iPod touch поддерживал все, что только можно. На фоне этих плюсов отсутствие отдельных кнопок громкости выглядело несущественным минусом.

Apple

Второе поколение iPod touch (2008)

После премьеры дебютной модели линейка touch долгое время получала лишь косметические или аппаратные обновления: приятные, но не слишком важные. Так, главными новшествами второго iPod touch оказались те самые кнопки громкости и встроенный динамик. В остальном же устройство мало отличалось от предшественника.

Apple

Третье поколение iPod touch (2009)

Для третьей версии iPod touch авторы поработали над аппаратными компонентами плеера. Он получил новый процессор и в два раза больше оперативной памяти — 256 МБ против 128 на предыдущих моделях. Чтобы повышение мощности не сказалось на времени работы, инженеры также усовершенствовали аккумулятор.

Apple

Четвертое поколение iPod touch (2010)

На глаз новинку было сложно отличить от iPhone 4, но в данном случае это скорее комплимент: по возможностям и мощности платформы плеер впервые приблизился к полноценным смартфонам Apple. Четвертая версия touch получила Retina-дисплей и обновленный процессор — все как на флагманском телефоне компании. Кроме, само собой, телефонного модуля, который позволяет совершать звонки.

Apple

Пятое поколение iPod touch (2013)

Три года спустя Apple представила пятый touch — как и в прошлый раз, его дизайн повторял актуальную модель iPhone. Та же форма корпуса, та же диагональ экрана, но мощность все же отставала: она держалась на уровне iPhone 4S. Здесь же можно заметить плавную смену политики компании. Смартфоны Apple все чаще заменяли своим владельцам плееры, которые по тем временам уже начинали выглядеть пережитком прошлого. Благодаря высокой производительности пятая версия iPod touch могла выступать мощной платформой для мобильного гейминга. Словом, Apple уже тогда прощупывала почву для сервиса Apple Arcade, который запустился в 2019 году.

Apple

Шестое поколение iPod touch (2015)

Шестой iPod touch можно считать чем-то вроде лебединой песни плееров Apple. На момент своего появления он был мощнейшим, самым продвинутым плеером за всю историю компании. В то же время, эксперты критиковали устройство за посредственное время работы. Предпоследняя модель touch была премиальным мультимедийным проигрывателем, но сам гаджет как таковой стремительно терял актуальность на фоне современных смартфонов.

Apple

Седьмое поколение iPod touch (2019)

Мало кто ожидал, что в 2019 году Apple представит новый плеер: за два года до анонса новинки компания прекратило производство линеек nano и shuffle. Однако седьмая версия iPod touch оказалась приятным сюрпризом: хотя внешний вид остался без изменений, системные компоненты, вроде процессора, стали современнее. Аналитики полагают, что Apple решила выпустить плеер преимущественно для пользователей сервиса Apple Arcade: старые смартфоны фирмы уже не отвечали системным требованиям многих игр, тогда как iPod touch отлично подходил в качестве мобильной платформы.