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1 час назад

Корпорация «Энергия» запатентовала инженерную луномашину

Елена Прошина

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патенты в качестве правообладателя на инженерную луномашину и мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны. Как сообщает «Роскосмос» на своем сайте, автор изобретений — главный научный сотрудник предприятия Олег Цыганков.

Корпорация «Энергия» запатентовала инженерную луномашину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, одно из перспективных направлений пилотируемой космонавтики — исследование и хозяйственная эксплуатация Луны. Для решения этих задач рассматриваются различные проекты, в том числе обитаемая лунная база.

При обустройстве строительной площадки станции необходимо провести ряд подготовительных работ: удалить в отвал крупные камни, отсыпать или срезать элементы микрорельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом.

«Согласно концепции РКК "Энергия" лунная станция будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и засыпят грунтом с целью защиты от радиации, то есть ее планируют создавать по принципу строительства метро открытым способом», — рассказал Цыганков.

Проводить различные виды грунторазработки предлагается при помощи моноблочной многофункциональной инженерной машины. Мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов предназначен для оперативного передвижения человека по поверхности Луны.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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