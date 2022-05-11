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23 часа назад

Найдена повышающая интеллект мутация генов

Lenta.ruиещё 3

Ученые из Лейпцигского университета и Университета Вюрцбурга нашли повышающую интеллект мутацию генов в ряде экспериментов на Drosophila melanogaster (плодовая мушка). Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Найдена повышающая интеллект мутация генов
Фото: ТАССТАСС

В начале специалисты доказали, что специфический белок мушек RIM молекулярно идентичен белку человека. Затем они подвергли мутации геном насекомого и произвели замеры активности синапсов (участок контакта между двумя нейронами или нейроном и эффекторной клеткой). Оказалось, что изменение в гене CORD7 в ДНК может приводить к более эффективной передаче импульсов между синапсами, что в конечном счете приводит к слепоте и повышению когнитивных способностей.

Исследователи считают, что это открытие также применимо к людям, поскольку геном плодовых мушек, связанный с заболеваниями, и человека достигает схожести в 75 процентов.

В мае 2022 года группа биологов из США предложила новый способ защиты ДНК от преждевременного старения. Для этого они предлагают контролировать уровень активности гена FOXM1.

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