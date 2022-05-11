RuTube предрекли новые хакерские атаки

«Сейчас хакерские атаки идут практически на все мировые крупные компании для того, чтобы выманивать у них деньги. Поэтому нет никого в этом мире, кто был бы убережен от атак. Конечно, будут еще атаки и на RuTube, поэтому его восстанавливают не в прежнем виде, а сразу делают и новую защиту, чтобы было невозможно взломать», — поделился депутат.