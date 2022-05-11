Ихтиозавр Фиона умерла во время беременности

Палеонтологи нашли окаменелые останки самки древнего «рыбоящера» в тающем леднике в глубине южноамериканской Патагонии.

Фото: ©John Sibbick / SCIENCE PHOTO LIBRARY ©John Sibbick / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ученые из Университета Магальянес (Чили) в марте и апреле 2022 года исследовали тающий ледник Тиндалл в чилийской Патагонии. Там они нашли окаменелости 23 ихтиозавров в разной степени сохранности. Это делает Тиндалл крупнейшим из известных на сегодня «кладбищем ихтиозавров».

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Самая интересная находка — беременная самка ихтиозавра, которую назвали Фионой. Ее останки были длиной в четыре метра и содержали несколько эмбрионов. Первоначально руководитель экспедиции Джудит Пардо-Перес (Judith Pardo-Pérez) обнаружила Фиону еще в 2009 году. Но из-за крайне сложного пути к леднику забрать остатки древних рептилий удалось только сейчас.

Фиона умерла примерно 139 миллионов лет назад, что делает находку уникальной. На сегодня это единственный случай обнаружения беременной самки ихтиозавра, относящийся к периоду между валанжинским и готеривским ярусами нижнего мелового периода.

В сотрудничестве со специалистами из Манчестерского университета (Великобритания) чилийские ученые надеются получить результаты по палеобиологии ихтиозавров из района ледника Тиндалл, выяснить степень зрелости костей и экологические ниши для оценки возможных изменений в питании, которые происходили в процессе их эволюции и которые могут помочь установить палеобиогеографические связи с ихтиозаврами из других широт.

Ихтиозавр Фиона сохранилась в исключительно полном комплекте, а это уже перспективы серьезных исследований в области палеобиологии эмбрионального развития. Кроме того, ученые планируют выяснить, от какой болезни умерла Фиона: при предварительном изучении следов насильственной смерти они не выявили.

«То, что эти невероятные ихтиозавры так хорошо сохранились в экстремальной среде, открытой отступающим ледником, не имеет аналогов нигде в мире. Значительное число ихтиозавров, найденных в этом районе, включая полные скелеты взрослых, молодых и новорожденных особей, представляет собой уникальное окно в прошлое. Международное сотрудничество помогает поделиться этим исключительным кладбищем ихтиозавров со всем миром и в значительной степени способствует развитию науки», — прокомментировал результаты экспедиции Дин Ломакс (Dean Lomax), палеонтолог из Манчестерского университета.

Все участники экспедиции отметили, что условия, в которых она прошла, были просто экстремальными. Ледники вообще редко встречают хорошей погодой, поэтому специалистам пришлось построить над Фионой ангар, чтобы защитить место проведения работ от ветров, проливных дождей и снега.

До «кладбища ихтиозавров» на леднике Тиндалл нет, разумеется, торной дороги — последние десять часов пути можно было проделать только пешком. В таких условиях вынести окаменелости по земле, соблюдая необходимые для их сохранности меры, было невозможно. Поэтому Фиона и другие ихтиозавры улетели с ледника на вертолетах.

Вообще, ихтиозавры — это доисторические рептилии, правившие водным миром почти весь мезозой. Иногда их ошибочно относят к динозаврам, но различия слишком велики. Когда ящер решил поплавать, он здорово изменился: получил обтекаемое тело, мощный хвост с широким плавником, а лапы переделал в плавники.

Важнейшим свойством ихтиозавров оказалась их теплокровность. Благодаря ей они смогли расселиться по всем морям и океанам, не взирая на температуру воды. Кроме того, они были живородящими, что тоже отличало от известных динозавров.

Самая крупная коллекция окаменелостей ихтиозавров собрана в Государственном музее естественной истории в Штутгарте (Германия): она состоит более чем из 500 образцов. Но, как отметили представители этого учреждения, находок «рыбоящеров», живших 130-140 миллионов лет назад, очень мало на планете вообще, а те, что есть, происходят из Европы.