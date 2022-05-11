Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи Windows

За последнее время в Сети появилось немало новых объявлений, в которых предлагается купить якобы лицензионный ключи Windows 10. Цена предложения достаточно смехотворная — до 3 тыс рублей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, например, на сегодняшний день на Plati.ru можно найти 125 объявлений по запросу «Windows 10 Pro ключ», а на «Авито» их и того больше — 1958.

Источники получения ключей, которые продаются на торговых площадках с большими скидками, разные. Это могут быть лицензионные ключи, купленные с помощью украденных банковских карт, различные бесплатные и промо коды активации (например, для студентов), ключи, приобретенные со скидками или с учётом региональной разницы в цене. Владимир Калугин Операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB