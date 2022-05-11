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1 час назад

Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи Windows

Ferra.ru

За последнее время в Сети появилось немало новых объявлений, в которых предлагается купить якобы лицензионный ключи Windows 10. Цена предложения достаточно смехотворная — до 3 тыс рублей.

Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, на сегодняшний день на Plati.ru можно найти 125 объявлений по запросу «Windows 10 Pro ключ», а на «Авито» их и того больше — 1958.

Источники получения ключей, которые продаются на торговых площадках с большими скидками, разные. Это могут быть лицензионные ключи, купленные с помощью украденных банковских карт, различные бесплатные и промо коды активации (например, для студентов), ключи, приобретенные со скидками или с учётом региональной разницы в цене. Владимир Калугин Операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB

Эксперты считают, что столь резкий рост популярности предложений, связанных с лицензионными ключами для Windows 10, связан с уходом Microsoft с российского рынка. И если раньше стоимость операционной системы составляла около 10 тыс рублей, то сейчас те же партнёры IT-гиганта предлагают её уже за 30 тыс рублей.

Наука и техника,Владимир Калугин,Microsoft,
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