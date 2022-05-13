Илон Маск подтвердил намерение восстановить доступ Трампа к Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter. Соответствующее заявление Маск разместил в четверг в своем микроблоге.

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"Хоть я и думаю, что на [президентских] выборах 2024 года должен выдвигаться менее противоречивый кандидат, я по-прежнему считаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", - отметил Маск, который приобретает данную соцсеть.

Предприниматель также высказался насчет действующего американского лидера Джо Байдена, одержавшего победу над Трампом по итогам президентских выборов 2020 года. По словам Маска, "ошибка Байдена заключается в том, что он думает, что его выбрали для преобразования страны, хотя в действительности всем просто хотелось поменьше драматизма".

Ранее Маск, выступая на конференции, организованной британской газетой Financial Times, заявил, что, по его мнению, "было неправильно блокировать [аккаунт] Дональда Трампа". Он добавил, что решение о блокировке, которое было "плохим с моральной точки зрения" и "оттолкнуло [от соцсети] огромную часть страны", будет пересмотрено.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.