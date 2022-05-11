Anonymous: RuTube не вернется

9 мая на сервис RuTube совершили масштабную хакерскую атаку. Сайт не работает уже более 48 часов, а генеральный директор RuTube Александр Моисеев заявил, что постепенно сервис восстановит работу.

Фото: MYSELDON.COM MYSELDON.COM

В социальных сетях хакеров из Anonymous появилось сообщение, относящееся к работе RuTube. Злоумышленники заявили, что безвозвратно потеряны уже 75% данных и инфраструктур, а с восстановлением базы данных могут быть большие трудности.

Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктур основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных были серьёзно повреждены. Это означает, что RuTube, вероятно, ушёл навсегда.