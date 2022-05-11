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2 часа назад

Хакерская группировка Anonymous заявила, что RuTube не вернётся

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9 мая на сервис RuTube совершили масштабную хакерскую атаку. Сайт не работает уже более 48 часов, а генеральный директор RuTube Александр Моисеев заявил, что постепенно сервис восстановит работу.

Anonymous: RuTube не вернется
Фото: MYSELDON.COMMYSELDON.COM

В социальных сетях хакеров из Anonymous появилось сообщение, относящееся к работе RuTube. Злоумышленники заявили, что безвозвратно потеряны уже 75% данных и инфраструктур, а с восстановлением базы данных могут быть большие трудности.

Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктур основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных были серьёзно повреждены. Это означает, что RuTube, вероятно, ушёл навсегда.

Словам Anonymous верить на все 100 не стоит, поскольку представители сервиса говорят, что всё стабилизируется.

Наука и техника,Александр Моисеев,
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