Маск назвал дату отправки отправку Starship к Марсу

«Мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она (миссия. — RT) будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — цитирует его слова на конференции Financial Times ТАСС.