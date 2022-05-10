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2 часа назад

В России создали машину для строительства станции на Луне

Inc-News

Инженерная луномашина была сконструирована на РКК «Энергия».

В России создали машину для строительства станции на Луне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на проведение инженерно-строительных работ на Луне. Это стало возможным после того, как инженеры корпорации создали специальную машину и мобильный модуль, с помощью которых можно строить базу на Луне.

Как пояснили в «Роскосмосе», лунная станция будет устанавливаться в подготовленную машиной траншею, укрепляться за счет перекрытий и засыпаться грунтом для защиты от лунной радиации. Сроки полета российских космонавтов на Луну и начала строительства лунной станции пока не афишируются.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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