В России создали машину для строительства станции на Луне

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на проведение инженерно-строительных работ на Луне. Это стало возможным после того, как инженеры корпорации создали специальную машину и мобильный модуль, с помощью которых можно строить базу на Луне.

Как пояснили в «Роскосмосе», лунная станция будет устанавливаться в подготовленную машиной траншею, укрепляться за счет перекрытий и засыпаться грунтом для защиты от лунной радиации. Сроки полета российских космонавтов на Луну и начала строительства лунной станции пока не афишируются.