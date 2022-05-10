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2 часа назад

Rutube не работает больше суток после кибератаки

ТАССиещё 6

Rutube недоступен уже более суток после кибератаки 9 мая, однако исходный код цел, сейчас идет восстановление баз на части серверов. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Rutube.

Rutube не работает больше суток после кибератаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - сообщается в Telegram-канале.

В понедельник Rutube подвергся "самой мощной кибератаке" за всю историю видеохостинга, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса. Технические специалисты Rutube подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.

Видеосервис с 23 февраля периодически сталкивался с DDos-атаками, однако этот инцидент стал самым серьезным, пояснил ТАСС генеральный директор Rutube Александр Моисеев.

Наука и техника,Александр Моисеев,
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